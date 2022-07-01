Песков заявил, что в аресте Грайнер нет политической мотивации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла американской баскетболисткой «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер.

«Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещёнными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие законы, которые предусматривают наказания за подобные преступления, но, опять же, это только констатация», — приводят слова Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что исходя из вышесказанного этот арест не может быть политически мотивированным.

Напомним, что Химкинский суд Московской области начнёт слушания по делу баскетболистки 1 июля.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы — с маслом каннабиса.

Ранее американский журналист Кит Олберманн призвал арестовать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание Грайнер за контрабанду наркотиков.