Песков заявил, что в аресте Грайнер нет политической мотивации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла американской баскетболисткой «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер.
Песков заявил, что в аресте Грайнер нет политической мотивации
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещёнными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие законы, которые предусматривают наказания за подобные преступления, но, опять же, это только констатация», — приводят слова Пескова РИА Новости.

Он также отметил, что исходя из вышесказанного этот арест не может быть политически мотивированным.

Напомним, что Химкинский суд Московской области начнёт слушания по делу баскетболистки 1 июля.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы — картриджи для электронной нагревательной системы — с маслом каннабиса.

Ранее американский журналист Кит Олберманн призвал арестовать российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание Грайнер за контрабанду наркотиков.

 

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