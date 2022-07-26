Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу баскетболистки Грайнер
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, представитель посольства США пытался выйти из зала заседания по время опроса свидетеля, но упал в дверях в обморок.
Судебные приставы вызвали скорую помощь.
Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.
Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья заявила, что признаёт вину в контрабанде наркотиков.