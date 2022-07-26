Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу баскетболистки Грайнер

Представителю посольства США стало плохо во время заседания по уголовному делу баскетболистки Бриттни Грайнер.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, представитель посольства США пытался выйти из зала заседания по время опроса свидетеля, но упал в дверях в обморок.

Судебные приставы вызвали скорую помощь.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья заявила, что признаёт вину в контрабанде наркотиков.