Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу баскетболистки Грайнер

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Представителю посольства США стало плохо во время заседания по уголовному делу баскетболистки Бриттни Грайнер.
Представитель посольства США упал в обморок на суде по делу баскетболистки Грайнер
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, представитель посольства США пытался выйти из зала заседания по время опроса свидетеля, но упал в дверях в обморок.

Судебные приставы вызвали скорую помощь.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья заявила, что признаёт вину в контрабанде наркотиков.

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