«Признаю свою вину»: Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков

Химкинский суд Московской области признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков, приговорив её к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также спортсменка выплатит штраф в размере 1 млн рублей. Адвокат Мария Благоволина назвала вердикт несправедливым и сообщила, что защита обязательно подаст апелляцию. Отреагировали на ситуацию и в Белом доме, пообещав сделать всё возможное для скорейшего освобождения девушки.

Судебный процесс по делу двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, задержанной в феврале в аэропорту Шереметьево с гашишным маслом, подошёл к концу. Спортсменку признали виновной в контрабанде и хранении наркотических средств. Химкинский суд приговорил её к девяти годам в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

Гособвинитель попросил суд дать обвиняемой девять с половиной года колонии, однако в качестве смягчающих обстоятельств были учтены признание вины и спортивные достижения Грайнер. В срок наказания также зачтено время, проведённое в СИЗО. Изъятое у американки гашишное масло должно быть уничтожено.

Перепалка экспертов

Интересно, что за пару дней до вынесения вердикта адвокат американки Мария Благоволина была уверена в положительном исходе дела. По её словам, защите удалось выявить ошибки при продедуре измерения содержания вещества. На предыдущем заседании Химкинского суда 2 августа по этому поводу прошёл бурный обмен мнениями между специалистами.

Так, независимый эксперт Дмитрий Гладышев усомнился в качестве заключения в деле баскетболистки, так как его делал эколог по образованию Александр Кораблёв, который не указал все компоненты смеси.

«Если это чистое вещество, он должен об этом сказать. Если это раствор или смесь, должен указать все компоненты смеси. Те методики, которые указаны в заключении, недостаточны. Вопрос остался без ответа, исследование не выполнено», — заявил Гладышев.

Кораблёв, в свою очередь, отметил, что проводит экспертизы наркотических средств с 2020 года. Ему предоставили два вещества и две хроматограммы. В заключении указана лишь одна, так как они идентичны. По словам эксперта, он определил массу гашишного масла, но не исследовал тетрагидроканнабинол, так как эта задача перед ним не ставилась.

Однако защита настаивала на необходимости точного определения веществ, в контрабанде которых обвиняют американку, а во время прений сторон просила оправдать спортсменку или вынести минимальное наказание, поскольку Грайнер способствовала развитию спорта в России и является одной из самых титулованных баскетболисток мира.

После вынесения вердикта Благоволина оказалась разочарована сроком наказания и заявила, что защита обязательно подаст апелляцию. В свою очередь, адвокат Андрей Князев обратил внимание на специфику российского законодательства.

«Скажу так: срок обычный. Если бы она перевозила из Доминиканы пару килограммов кокаина, то был бы такой же срок. За рамки суд ожидаемо не вышел. У нас не учитываются моменты, что в других странах разрешено медицинское употребление. С моей точки зрения, это не соответствует социальной опасности», — отметил специалист.

В ожидании обмена

Грайнер в зале суда вела себя спокойно. Задержание в Шереметьеве состоялось ещё в феврале, и в Химкинском суде она провела достаточно много времени, а в СИЗО специально для двухметровой спортсменки даже сварили две кровати, чтобы ей было удобнее спать.

Обращаясь к суду в своём оправдательном слове, она в очередной раз признала вину, объясняя ошибку рассеянностью. Ранее стало известно, что в США марихуану Бриттни прописали в качестве обезболивающего, она использовала его во внесоревновательный период и не собиралась привозить в Россию.

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«Мои родители преподали мне два очень важных урока: признавать свою ответственность и усердно работать. Поэтому я признаю свою вину по выдвинутым обвинениям. Я понимаю их, но у меня никогда не было намерения нарушить российское законодательство. Хочу, чтобы суд понимал: это ошибка, которую я допустила в спешке. Я испытывала стресс и хотела быстрее вернуться к команде. Я знаю, все постоянно говорят, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами. Ещё раз повторю: я не хотела нарушать законов и навредить кому-либо», — объяснила Грайнер.

Кроме того, Бриттни рассказала, что за годы жизни в России обрела здесь новый дом и большое количество друзей.

«Я хотела бы извиниться перед моими поклонниками за ту ошибку, которую я допустила, и за позор. Я также хочу извиниться перед моими родителями и сёстрами, а также перед моей супругой», — заявила она.

Единственное, о чём Грайнер попросила суд, — не уничтожать вердиктом её спортивную карьеру, но о выходе на паркет 31-летней американке, похоже, можно забыть. По крайней мере, в ближайшее время. У баскетболистки остаётся надежда, что Россия и США в итоге договорятся об обмене заключёнными. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил на днях, что дискуссии на данную тему с журналистами вести никто не планирует.

«Любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведёт к результату», — приводит слова Пескова РИА Новости.

В Соединённых Штатах к такому варианту развития событий относятся по-разному. Достаточно скептически о возможном обмене высказался экс-президент США Дональд Трамп.

«Она отправилась с наркотиками на враждебную территорию, где очень бдительно за этим следят. Они не любят наркотики. Она попалась. И теперь мы должны её вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег, я полагаю. Она знала, что туда нельзя с наркотиками, и созналась. Думаю, она сделала это без особого давления, потому что всё действительно так и есть. Предлагаемая сделка определённо не кажется особенно выгодной. Он (Виктор Бут. — RT) один из худших людей в мире, и он обретёт свободу, поскольку избалованный человек едет в Россию с наркотиками», — заявил политик в подкасте Clay and Buck.

Комментатор UFC Джо Роган, в свою очередь, обратил внимание, что за аналогичное нарушение закона в США сидят в тюрьме тысячи людей, и он не понимает, почему Грайнер лучше других.

«Люди сходят с ума по этому поводу, говорят: «Россия должна её отпустить». У нас в Америке есть люди со сроками за марихуану, годами сидят за решёткой, много-много лет. Не один, а тысячи человек. А в чём дело? Они не так хорошо забрасывают мяч в корзину? В этом всё дело? Они не хороши в том, что нам нравится смотреть, и поэтому их не нужно выпускать?» — возмутился Роган.

Однако Вашингтон, похоже, всё-таки серьёзно настроен на обмен. Практически сразу после вынесения вердикта Химкинского суда на сайте Белого дома было опубликовано обращение президента США Джо Байдена.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению, что является ещё одним напоминанием о том, что мир уже и так знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и будет стремиться использовать все возможные способы, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», — говорится в заявлении.

Именно обменом, по мнению большинства специалистов, история Грайнер и закончится. Так, известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский уверен, что спортсменка вернётся в США в течение года. Верит в такое развитие событий и адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Бута. По его мнению, шансы есть, но сложно оценить, когда всё произойдёт.