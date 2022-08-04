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В Белом доме сообщили, что Блинкен намерен обсудить с Лавровым обмен заключёнными

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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен искать контакт с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения возможного обмена заключёнными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В Белом доме сообщили, что Блинкен намерен обсудить с Лавровым обмен заключёнными
  • Gettyimages.ru

«Он очень, очень плотно вовлечён в этот вопрос с самого начала, и у меня нет сомнений в том, что, если у него будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Кирби добавил, что Блинкен продолжит заниматься вопросом обмена Грайнер и Пола Уилана с российской стороной.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Грайнер и Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы попросила у США включить в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

Позднее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты получили от российской стороны встречное предложение по поводу обмена заключённых, но считают его «несерьёзным».

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

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