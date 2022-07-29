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CNN утверждает, что Россия запросила у США для обмена Вадима Красикова

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Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что Россия якобы запросила у США в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

По утверждениям источника, соответствующий запрос российская сторона передала Вашингтону через неофициальный канал.

В сообщении говорится, что при этом в США сочли данный запрос проблематичным по ряду причин, в том числе из-за того, что Красиков находится под стражей в Германии. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

До этого президент США Джо Байден поддержал план обмена российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

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