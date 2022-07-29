Лавров предложил Блинкену не спекулировать на теме возможного обмена заключённых

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.

«Проведён обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — сообщил российский МИД.

Как ранее рассказал Блинкен, стороны обсудили в том числе обмен заключённых.

Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.