военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров предложил Блинкену не спекулировать на теме возможного обмена заключённых

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии» в вопросе возможного обмена заключённых граждан России и США.
Лавров предложил Блинкену не спекулировать на теме возможного обмена заключённых
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Проведён обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — сообщил российский МИД.

Как ранее рассказал Блинкен, стороны обсудили в том числе обмен заключённых.

Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить