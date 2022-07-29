Лавров предложил Блинкену не спекулировать на теме возможного обмена заключённых
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«Проведён обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — сообщил российский МИД.
Как ранее рассказал Блинкен, стороны обсудили в том числе обмен заключённых.
Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».
Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.
Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.