Суд в Подмосковье приговорил баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии
- РИА Новости
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Анны Сотниковой.
Ранее Химкинский суд вынес решение о признании Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.