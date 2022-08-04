Суд в Подмосковье приговорил баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии

Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Анны Сотниковой.

Ранее Химкинский суд вынес решение о признании Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.