Суд в Подмосковье признал баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков
Об этом информирует корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств», — заявила судья Анна Сотникова.
Отмечается, что срок наказания огласят позже.
Ранее стало известно, что прокурор запросил для Грайнер 9,5 года колонии.
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.