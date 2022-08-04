Суд в Подмосковье признал баскетболистку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Химкинский суд Подмосковья вынес решение о признании американской баскетболистки Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Об этом информирует корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств», — заявила судья Анна Сотникова.

Отмечается, что срок наказания огласят позже.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Грайнер 9,5 года колонии.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.