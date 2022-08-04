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Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии

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Прокурор запросил 9,5 года колонии для баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии
  • РИА Новости

«Путём частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — заявил гособвинитель в ходе заседания Химкинского суда Подмосковья.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

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