Прокурор запросил для американской баскетболистки Грайнер 9,5 года колонии

Прокурор запросил 9,5 года колонии для баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде гашишного масла. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путём частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей», — заявил гособвинитель в ходе заседания Химкинского суда Подмосковья.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.