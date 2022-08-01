В США заявили, что полученное от России контрпредложение о заключённых «несерьёзно»

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты получили от российской стороны встречное предложение по поводу обмена заключённых, но считают его «несерьёзным».

«(Нам. — RT) было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьёзным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры», — цитирует её РИА Новости.

Она также отказалась раскрывать подробности сделки.

Кроме того, Жан-Пьер отметила заинтересованность США в «добросовестном» диалоге с Россией.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Также, по информации телеканала, Россия якобы запросила у США в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.

Жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Грайнер и Уилана не окажутся пустыми словами.