В США заявили, что полученное от России контрпредложение о заключённых «несерьёзно»
«(Нам. — RT) было сделано контрпредложение, которое мы не считаем серьёзным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры», — цитирует её РИА Новости.
Она также отказалась раскрывать подробности сделки.
Кроме того, Жан-Пьер отметила заинтересованность США в «добросовестном» диалоге с Россией.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Также, по информации телеканала, Россия якобы запросила у США в список для обмена, кроме Виктора Бута, россиянина Вадима Красикова.
Жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Грайнер и Уилана не окажутся пустыми словами.