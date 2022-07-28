Жена Бута прокомментировала заявление о переговорах по обмену россиянина на граждан США

Жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана не окажутся пустыми словами.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Я надеюсь, это не какие-то пустые слова — и компромиссы по данному вопросу будут найдены», — заявила она.

Жена Бута добавила, что общалась с мужем во вторник, 26 июля, разговор шёл о здоровье россиянина.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене Грайнер на Бута.