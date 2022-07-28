Жена Бута прокомментировала заявление о переговорах по обмену россиянина на граждан США

Короткая ссылка
Жена осуждённого в США предпринимателя Виктора Бута Алла в разговоре с RT выразила надежду, что заявления американских властей о возможном обмене россиянина на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана не окажутся пустыми словами.
Жена Бута прокомментировала заявление о переговорах по обмену россиянина на граждан США
  • Gettyimages.ru

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Я надеюсь, это не какие-то пустые слова — и компромиссы по данному вопросу будут найдены», — заявила она.

Жена Бута добавила, что общалась с мужем во вторник, 26 июля, разговор шёл о здоровье россиянина.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков высказался о возможном обмене Грайнер на Бута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить