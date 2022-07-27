Блинкен: Байден лично участвует в решении проблемы арестованных в России американцев

Президент США Джо Байден лично принимает участие в решении проблемы американских заключённых в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Что касается президента, то он, конечно, не только был напрямую вовлечён, но и подписывает любые предложения, которые мы делаем», — приводит РИА Новости слова Блинкена, сказанные на пресс-коференции.

Он подтвердил, что США сделали России предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но не раскрыл его содержание.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Байден поддержал план обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.