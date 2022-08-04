Защита баскетболистки Грайнер просит суд об оправдании или минимальном сроке
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс.
«Я бы просила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает невозможным, то я считаю необходимым назначить наказание с учётом личности Грайнер, роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола, и назначить ей более мягкое наказание», — сказала адвокат.
Прокурор запросил для Грайнер 9,5 года колонии.
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.