Защита баскетболистки Грайнер просит суд об оправдании или минимальном сроке

Защита баскетболистки из США Бриттни Грайнер просит суд оправдать спортсменку или назначить минимальное наказание с учётом её роли в российском спорте.

Об этом пишет Интерфакс.

«Я бы просила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает невозможным, то я считаю необходимым назначить наказание с учётом личности Грайнер, роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола, и назначить ей более мягкое наказание», — сказала адвокат.

Прокурор запросил для Грайнер 9,5 года колонии.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.