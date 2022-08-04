Журова считает приговор Грайнер заслуженным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Давайте говорить честно: сейчас в России достаточно людей несут такое же наказание за такое же преступление — вне зависимости от национальности. И почему для Грайнер должны были сделать исключение, мне непонятно», — цитирует Журову «Матч ТВ».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.