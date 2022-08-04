Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда
- РИА Новости
«Мы очень разочарованы приговором. Как юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Мы обязательно подадим апелляцию», — цитирует адвоката баскетболистки Марию Благоволину «Чемпионат».
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.
Ранее Джо Байден заявил, что приговор Грайнер является «неприемлемым».