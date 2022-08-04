Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подаст апелляцию на решение Химкинского суда Московской области.

«Мы очень разочарованы приговором. Как юристы, мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Мы обязательно подадим апелляцию», — цитирует адвоката баскетболистки Марию Благоволину «Чемпионат».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее Джо Байден заявил, что приговор Грайнер является «неприемлемым».