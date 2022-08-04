Байден считает приговор Грайнер «неприемлемым»

Президент США Джо Байден высказался о приговоре Химкинского суда баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Мир уже и так знал — Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить её, чтобы она могла вернуться к своей жене, близким, друзьям и товарищам по команде», — говорится в заявлении Байдена.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее суд в Подмосковье приговорил баскетболистку Грайнер к девяти годам колонии.