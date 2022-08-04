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Адвокат Виктора Бута — о возможном обмене Грайнер: шанс есть 

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Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута, оценил возможный обмен своего клиента на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Адвокат Виктора Бута — о возможном обмене Грайнер: шанс есть 
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится. Полагаю, что так же, как и предыдущий обмен с моим клиентом Константином Ярошенко, когда он вернулся на родину. Этот обмен будет обсуждаться на уровне двух государств по дипломатическим каналам», — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

По его словам, пока между сторонами не определена схема обмена заключёнными. Вместе с тем Тарасов подчеркнул, что не обладает конкретной информацией, поскольку не участвует в переговорах.

«Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют, а также вопрос времени. Я говорю это как сторонний наблюдатель», — заключил Тарасов.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден поддержал план обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее сообщалось, что Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда.





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