Адвокат: для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар
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«Переговоры об обмене начались по инициативе американской стороны. При этом они очень активно освещают сам ход переговоров и требования — причём не только свои, но и России, что непрофессионально. Такие обсуждения ведутся в дипломатических кулуарах до принятия окончательного соглашения. Надо понимать, что для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар. Ведь та является не только двукратной олимпийской чемпионкой, но представителем ЛГБТ-сообщества. Думаю, американцы делают всё возможное, чтобы удовлетворить требования российской стороны», — сказала Ярмуш в интервью RT.
Ранее Ярмуш поделилась мнением, что приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков может быть сокращён.