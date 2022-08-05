Адвокат: для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар

Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш считает, что освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвинённой в России по делу о контрабанде наркотиков, стало бы хорошим пиар-ходом для президента США Джо Байдена.

«Переговоры об обмене начались по инициативе американской стороны. При этом они очень активно освещают сам ход переговоров и требования — причём не только свои, но и России, что непрофессионально. Такие обсуждения ведутся в дипломатических кулуарах до принятия окончательного соглашения. Надо понимать, что для Байдена освобождение Грайнер — серьёзный пиар. Ведь та является не только двукратной олимпийской чемпионкой, но представителем ЛГБТ-сообщества. Думаю, американцы делают всё возможное, чтобы удовлетворить требования российской стороны», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Ранее Ярмуш поделилась мнением, что приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков может быть сокращён.