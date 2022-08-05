Адвокат не исключила, что срок наказания Грайнер может быть сокращён

Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш считает, что приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков может быть сокращён.

«Хотя я думаю, что суд первой инстанции постарался максимально объективно оценить, поскольку к этому делу приковано пристальное внимание общества, СМИ и иностранных государств, потому что осуждённая — гражданка Соединённых Штатов. Уверена, учитывались все аспекты, приговор был вынесен на основании требований закона. Вердикт справедливый, но может быть снижен. Обычно суд апелляционной инстанции убирает три-пять месяцев из срока», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Она также отметила, что переговоры об обмене Грайнер начались по инициативе американской стороны.

«И это качественно отличается от дела Константина Ярошенко. Тогда российское консульство задействовало всевозможные средства для его освобождения, а о данном обмене стало известно после того, как тот был произведён», — добавила Ярмуш.

Ранее Ярмуш оценила приговор Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.