Адвокат Ярмуш оценила приговор суда по делу Грайнер

Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш оценила приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.

«В этом случае речь идёт о ст. УК РФ 229.1. Часть вторая. Девушка пересекла государственную границу и контрабандой привезла в РФ наркотические средства в значительном размере, которые находятся в списке запрещённых и провоз которых предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Это очень серьёзное преступление. Суд дал девять лет — среднестатистический срок по таким делам. В будущем он может быть немного снижен судом апелляционной инстанции, если суд первой инстанции не учёл какое-либо смягчающее обстоятельство. Возможно, тот факт, что Грайнер признала свою вину», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмен заключёнными между Россией и США после приговора Грайнер.