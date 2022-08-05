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Адвокат Ярмуш оценила приговор суда по делу Грайнер

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Специалист по гражданскому и международному праву, а также специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш оценила приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков.
Адвокат Ярмуш оценила приговор суда по делу Грайнер
  • AFP

«В этом случае речь идёт о ст. УК РФ 229.1. Часть вторая. Девушка пересекла государственную границу и контрабандой привезла в РФ наркотические средства в значительном размере, которые находятся в списке запрещённых и провоз которых предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Это очень серьёзное преступление. Суд дал девять лет — среднестатистический срок по таким делам. В будущем он может быть немного снижен судом апелляционной инстанции, если суд первой инстанции не учёл какое-либо смягчающее обстоятельство. Возможно, тот факт, что Грайнер признала свою вину», — сказала Ярмуш в интервью RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмен заключёнными между Россией и США после приговора Грайнер.

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