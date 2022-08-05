Лавров назвал проблему обмена Грайнер

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обмен заключёнными между Россией и США после приговора баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Договорённости о спокойной и профессиональной работе американцы чаще всего не выдерживают. Мы готовы обсуждать обмен, но в рамках канала, который согласован президентами», — заявил Лавров на телеканале «Россия 24».

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Американская баскетболистка была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества.

Ранее Джо Байден заявил, что приговор Грайнер является «неприемлемым».