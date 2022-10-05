Хачатурянц — о финале Кубка России в «Лужниках»: правильное и вовремя принятое решение

Экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Кубка России сезона-2022/23 на стадионе «Лужники».

«Финал Кубка России будет в «Лужниках»? Это правильное и, самое главное, вовремя анонсированное решение», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Такое решение принято 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение о проведении финала Кубка России в столичных «Лужниках».