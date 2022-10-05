Хачатурянц — о финале Кубка России в «Лужниках»: правильное и вовремя принятое решение
- РИА Новости
«Финал Кубка России будет в «Лужниках»? Это правильное и, самое главное, вовремя анонсированное решение», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Такое решение принято 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.
«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).
В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение о проведении финала Кубка России в столичных «Лужниках».