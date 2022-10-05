Дюков: исполком единогласно проголосовал за проведение финала в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение о проведении финала Кубка России в столичных «Лужниках».

«Что касается финала, обсуждался вопрос создания нового Кубка лиги. Если говорить о нём, предполагалось, что финал будет в «Лужниках». Клубы в итоге приняли решение модернизировать Кубок России. Соответственно, идея с финалом в «Лужниках» осталась. При этом было одно ограничение — на эти даты арена была занята. Но изменились планы у стадиона, подтвердили, что 11 июня могут принять матч. Сегодня исполком единогласно проголосовал за проведение финала там. Будут ли они постоянным местом проведения финала? Это обсуждалось, но решение не принято. Возможно, в будущем вернёмся к нему», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.