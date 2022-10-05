военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дюков: исполком единогласно проголосовал за проведение финала в «Лужниках»

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение о проведении финала Кубка России в столичных «Лужниках».
Дюков: исполком единогласно проголосовал за проведение финала в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Что касается финала, обсуждался вопрос создания нового Кубка лиги. Если говорить о нём, предполагалось, что финал будет в «Лужниках». Клубы в итоге приняли решение модернизировать Кубок России. Соответственно, идея с финалом в «Лужниках» осталась. При этом было одно ограничение — на эти даты арена была занята. Но изменились планы у стадиона, подтвердили, что 11 июня могут принять матч. Сегодня исполком единогласно проголосовал за проведение финала там. Будут ли они постоянным местом проведения финала? Это обсуждалось, но решение не принято. Возможно, в будущем вернёмся к нему», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить