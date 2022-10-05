Дюков заявил, что доверие к арбитру Матюнину не вернулось  

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отстранённом арбитре Алексее Матюнине.

«Он отстранён на основании отсутствия доверия. Для этого есть достаточно фактов. Нельзя сказать, что они задокументированы и дают основания обратиться в правоохранительные органы для возбуждения дела. Но даже отсутствие документов не значит, что доверие к нему вернулось. Статус у него остался прежний», — сказал Дюков.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 между «Химками» и «Крыльями Советов» ошибочными. Позже стало известно, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности.