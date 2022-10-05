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Дюков заявил, что доверие к арбитру Матюнину не вернулось  

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отстранённом арбитре Алексее Матюнине.
Дюков заявил, что доверие к арбитру Матюнину не вернулось  
  • РИА Новости

«Он отстранён на основании отсутствия доверия. Для этого есть достаточно фактов. Нельзя сказать, что они задокументированы и дают основания обратиться в правоохранительные органы для возбуждения дела. Но даже отсутствие документов не значит, что доверие к нему вернулось. Статус у него остался прежний», — сказал Дюков.

Напомним, что экспертно-судейская комиссия РФС признала часть решений Матюнина в матче 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 между «Химками» и «Крыльями Советов» ошибочными. Позже стало известно, что 40-летний арбитр не смог пройти тест на полиграфе.

Ранее сообщалось, что исполком РФС утвердил Семака в качестве члена комитета по социальной ответственности. 

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