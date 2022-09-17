Дивеев получил перелом большеберцовой кости

В московском ЦСКА рассказали о характере травмы защитника Игоря Дивеева.

22-летний футболист получил перелом большеберцовой кости, сообщается в Telegram-канале армейцев.

Защитник пропустит матчи сборной России.

Напомним, что футболист покинул поле на 78-й минуте в игре с «Торпедо». Игорь ушёл в раздевалку, хромая и опираясь на сотрудников медицинского штаба. Его заменил нападающий Антон Заболотный.

Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Торпедо».

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.