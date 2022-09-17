Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ
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«Конечно, удивлён, ЦСКА — лидер, а «Торпедо» — аутсайдер. Очень прямолинейно ЦСКА действовал, раз не создал ни одного момента и не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме. Магия «Лужников» для «Торпедо»? Нет, никакой магии нет», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0. Забитым мячом отличился Стефан Шапич.
«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.
Ранее Игорь Дивеев получил травму в матче с «Торпедо».