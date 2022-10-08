«Начал снижать требования к себе»: Хомуха — о спаде Захаряна, взрослении Чалова и характере Смолова
- Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Можно ли назвать ЦСКА фаворитом дерби с «Динамо», исходя из положения соперников в турнирной таблице?
— С учётом психологического состояния команд это определение верно.
— «Динамо» при Славише Йокановиче демонстрирует довольно прагматичный футбол. На ваш взгляд, в матче с ЦСКА оно тоже будет играть от обороны?
— Уверен, бело-голубые настроены на то, чтобы наконец набрать очки, а потому вынуждены будут раскрываться и идти вперёд. Можно сказать, три поражения подряд в чемпионате припёрли их к стенке. Им нет никакого смысла закрываться в обороне и делать ставку на контратаки. Необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Всё-таки «Динамо» обладает серьёзным статусом, а после успешного выступления в прошлом сезоне от него ждут хороших результатов и в текущем. Матч с ЦСКА для коллектива — шанс перевернуть ситуацию. Резюмируя, встреча получится непростой для команд, но обе будут искать счастья в атаке.
— Главной задачей для ЦСКА станет попытка взломать фланги обороны соперника при помощи техничных Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины?
— Это, в принципе, тренд современного европейского футбола. При высокой организации оборонительных действий оппонента фланговые атаки являются одним из самых эффективных средств. Делается ставка на хорошие прострельные передачи и завершение. Поэтому как ЦСКА, так и «Динамо» постараются давить именно на эти зоны.
— Могут ли бело-голубые в таком случае отзеркалить схему армейцев и тоже сыграть в три центральных защитника, чтобы не позволить их хавбекам активничать на краях?
— Не думаю. Во-первых, когда ты выбираешь эту схему, лишаешься одного исполнителя в атакующей группе, кого-то приходится сажать в запас. Во-вторых, её необходимо наигрывать на протяжении хотя бы нескольких встреч. «Динамо» же при Йокановиче действует исключительно в два центральных защитника.
— Есть ли у армейцев слабые стороны, которыми могут воспользоваться соперники?
— Я бы обратил внимание на не лучшую игру на стандартных положениях. Можно вспомнить, как они пропустили единственный мяч от «Торпедо» после подачи со штрафного. Всё-таки нельзя забывать, что Игорь Акинфеев — не самый высокий вратарь и в таких ситуациях чувствует себя неуверенно. Плюс травму получил Игорь Дивеев. Его мощи в обороне команде тоже будет не хватать. Это серьёзная потеря.
— ЦСКА много забивает, но при этом и пропускает почти в каждом матче. С чем это связано?
— Исключительно с тем, что команда пытается играть в футбол, а не «паркует автобус» возле собственной штрафной. Разумеется, когда действуешь первым номером, просто не могут не возникать свободные зоны на своей половине. К слову, быстрые футболисты «Динамо» тоже могут пользоваться этим.
— Константин Кучаев здорово смотрелся на позиции Карраскаля в матчах с «Сочи» и «Химками». Кого выпустит Федотов в предстоящей встрече?
— Сделать выбор предстоит тренеру, ведь только он знает, в каком функциональном и психологическом состоянии находятся его подопечные и взвешивает все за и против. Но у Константина есть одно серьёзное преимущество перед Хорхе — работа без мяча. Как мы знаем, Кучаев — универсальный, более сбалансированный футболист и вынужденно закрывал даже фланг обороны. А потому для него не составляет проблем отработать в разрушении при потере, тогда как конкурент больше заточен на атаку. Безусловно, я очень рад за Константина. В прошлом сезоне ему даже пришлось уйти в аренду в «Рубин», но по возвращении он пригодился Федотову. Однако говорить о некоем возрождении преждевременно. Необходим больший отрезок времени. Пока он демонстрирует лишь проблески той игры, за которую его полюбили болельщики.
— В активе Фёдора Чалова в нынешнем сезоне уже восемь голов в 12 матчах. Можно ли сказать, что он показывает лучший футбол в карьере?
— Как известно, нападающих всегда оценивают не только по игре, но и по забитым мячам. Например, в сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. Если Фёдору удастся улучшить этот показатель, можно будет утверждать, что он совершил качественный скачок в развитии и серьёзно прогрессирует. Но он, безусловно, вернул уверенность в себе. Сильно помог ему и опыт выступлений в «Базеле».
— Какова заслуга главного тренера в том, что Фёдор вновь начал забивать?
— Она большая. Федотову удалось направить Чалова в правильное русло. Сейчас он демонстрирует отличный футбол, и к нему нет претензий ни по самоотдаче, ни по качеству игры, ни, что самое главное для форварда, по результативности.
— После паузы на матчи сборных Чалов забил три мяча в двух встречах. Мог ли его дополнительно разозлить тот факт, что его вызвали на игру России с Киргизией, но не дали ни минуты?
— Все честолюбивые спортсмены именно так подобные ситуации и воспринимают. Раньше Фёдора часто упрекали в том, что он слишком часто копается в себе, самокритичен. Это мешало ему раскрыться в полной мере. Однако Чалов — уже не подающий надежды мальчик, он серьёзно повзрослел. И это помогает ему отвечать на неприятные моменты голами, а не обижаться и замыкаться. Таким образом он даёт Валерию Карпину повод пересмотреть отношение к себе.
— ЦСКА остаётся ближайшим преследователем «Зенита» в РПЛ. Армейцы способны составить конкуренцию петербуржцам?
— Если те снизят темп набора очков, шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всё же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту».
— «Динамо» многие критикуют за отсутствие результата и не самую яркую игру. Но стоит ли предъявлять претензии Славише Йокановичу с учётом того, сколько лидеров покинули команду?
— Уход ряда ведущих легионеров, безусловно, существенно снизил потенциал коллектива, но всё-таки имеющихся в распоряжении серба исполнителей достаточно для того, чтобы не занимать восьмое место в национальном первенстве. Поэтому спрос должен быть и с тренера. С учётом статуса и финансовых возможностей бело-голубых они способны решать совсем другие задачи. Также необходимо задать вопрос заместителю гендиректора клуба Желько Бувачу: зачем на место Сандро Шварца, проповедующего яркий атакующий футбол взяли специалиста, ставящего диаметрально противоположную игру. Пока мы можем только строить догадки.
— Не кажется ли вам, что футболисты после двух сезонов под руководством Шварца сами не в восторге от такой тактики?
— Если результаты оставляют желать лучшего, значит, внутри коллектива действительно есть проблема, которую необходимо решать совместно. И это касается не только тренеров, но и их подопечных. На мой взгляд, после ухода Себастьяна Шиманьски и других «Динамо» ощутимо не хватает лидера. Это очевидно и бросается в глаза. Фёдор Смолов? Он не лидер по натуре, а человек настроения. Он не способен повести за собой партнёров.
— К слову, Смолов не забивал в РПЛ с конца июля, но всё равно продолжает выходить на поле с первых минут. Чем объясняется такое доверие?
— Мне сложно комментировать подобные моменты. Корпоративная этика не позволяет бросать перчатку в сторону коллеги. Это внутреннее дело клуба. В стане бело-голубых должны разобраться, почему один футболист, почти не поражающий ворота соперников, постоянно попадает в основу, а, например, Константин Тюкавин, забивший в трёх матчах подряд — нет. Такое решение принял Йоканович. Что касается Смолова, все прекрасно знают: он сильно подвержен перепадам настроения. Чтобы он раскрылся, Фёдору необходимы особые условия и внимание наставника. По большому счёту он не боец, а потому неудивительно, что в сложной ситуации себя не проявляет.
— Арсен Захарян на старте сезона тоже не впечатляет. Согласны с тем, что он потерял мотивацию после сорвавшегося отъезда в Англию?
— К сожалению, проблески этой негативной тенденции прослеживались уже в прошлом. Арсен потихоньку начал снижать требования к себе. Он действовал не так ярко, как полтора года назад, когда ворвался в основу «Динамо» и влюбил в себя болельщиков. Причина кроется в ментальности российских футболистов. Увы, мы не являемся профессионалами. И большая часть, добившись локальных результатов, успокаивается. Можно ли сказать, что Захарян не прошёл испытание медными трубами и большими деньгами? Да.
— Как спасти игрока в такой ситуации?
— У каждого футболиста есть окружение, которое влияет на него больше, чем главный тренер. И именно оно должно сейчас сделать всё, чтобы мы не потеряли Арсена как большого мастера. Ему очень важно не останавливаться в развитии и продолжать прогрессировать.
— Бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин считает, что сдали и другие молодые футболисты «Динамо».
— Сложно обобщать, поскольку каждый случай индивидуален, но их роста мы точно не наблюдаем. Здесь обратно возвращаемся к проблеме наших ребят: получив хорошую зарплату, они зачастую резко снижают требования к себе. И ранний отъезд в Европу тут не спасёт. Надо просто оставаться профессионалами не на словах, а на деле. Нельзя опускать руки, если хочешь чего-то добиться.
— Зато они проявляют себя в общении с судьями. Регулярно срывается на них Захарян, а Денис Макаров получил два матча дисквалификации за предложение бригаде арбитров купить билеты в цирк. Позволительно ли такое поведение молодым?
— Конечно, это свидетельствует о расхлябанности. В команде просто нет костяка опытных футболистов, которые поставили бы их на место. Отсюда все проблемы. В составе должны присутствовать люди, не позволяющие молодёжи терять землю под ногами.
— Может ли осенний спад «Динамо» быть обусловлен активной трансферной кампанией в конце лета? Всё же новичкам требуется время на адаптацию.
— Это, несомненно, сказывается, но не является первопричиной неудач. Если тренерский штаб не устранит проблему с мотивацией молодых ребят, не найдёт с ними точек соприкосновения и не заставит их действовать с максимальной самоотдачей, никакие новобранцы не помогут. Ситуация только ухудшится. Как известно, выигрывает всегда команда, а проигрывает тренер. Поэтому могут быть приняты соответствующие кадровые выводы. Однако футболисты, на мой взгляд, тоже должны нести ответственность, ведь они выходят на поле.
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