«Начал снижать требования к себе»: Хомуха — о спаде Захаряна, взрослении Чалова и характере Смолова

В одном из центральных матчей 12-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Динамо» армейцев можно назвать явными фаворитами, полагает известный тренер Дмитрий Хомуха. В интервью RT он выразил мнение, что обе команды будут стараться действовать первым номером, поэтому болельщики увидят интересный футбол. Специалист также рассказал, как удалось повзрослеть Фёдору Чалову, объяснил, почему претензии за неудачи бело-голубых можно предъявлять Славише Йокановичу, и отметил, что Арсен Захарян снизил требования к себе, получив хороший контракт.

— Можно ли назвать ЦСКА фаворитом дерби с «Динамо», исходя из положения соперников в турнирной таблице?

— С учётом психологического состояния команд это определение верно.

— «Динамо» при Славише Йокановиче демонстрирует довольно прагматичный футбол. На ваш взгляд, в матче с ЦСКА оно тоже будет играть от обороны?

— Уверен, бело-голубые настроены на то, чтобы наконец набрать очки, а потому вынуждены будут раскрываться и идти вперёд. Можно сказать, три поражения подряд в чемпионате припёрли их к стенке. Им нет никакого смысла закрываться в обороне и делать ставку на контратаки. Необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Всё-таки «Динамо» обладает серьёзным статусом, а после успешного выступления в прошлом сезоне от него ждут хороших результатов и в текущем. Матч с ЦСКА для коллектива — шанс перевернуть ситуацию. Резюмируя, встреча получится непростой для команд, но обе будут искать счастья в атаке.

— Главной задачей для ЦСКА станет попытка взломать фланги обороны соперника при помощи техничных Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины?

— Это, в принципе, тренд современного европейского футбола. При высокой организации оборонительных действий оппонента фланговые атаки являются одним из самых эффективных средств. Делается ставка на хорошие прострельные передачи и завершение. Поэтому как ЦСКА, так и «Динамо» постараются давить именно на эти зоны.

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— Могут ли бело-голубые в таком случае отзеркалить схему армейцев и тоже сыграть в три центральных защитника, чтобы не позволить их хавбекам активничать на краях?

— Не думаю. Во-первых, когда ты выбираешь эту схему, лишаешься одного исполнителя в атакующей группе, кого-то приходится сажать в запас. Во-вторых, её необходимо наигрывать на протяжении хотя бы нескольких встреч. «Динамо» же при Йокановиче действует исключительно в два центральных защитника.

— Есть ли у армейцев слабые стороны, которыми могут воспользоваться соперники?

— Я бы обратил внимание на не лучшую игру на стандартных положениях. Можно вспомнить, как они пропустили единственный мяч от «Торпедо» после подачи со штрафного. Всё-таки нельзя забывать, что Игорь Акинфеев — не самый высокий вратарь и в таких ситуациях чувствует себя неуверенно. Плюс травму получил Игорь Дивеев. Его мощи в обороне команде тоже будет не хватать. Это серьёзная потеря.

— ЦСКА много забивает, но при этом и пропускает почти в каждом матче. С чем это связано?

— Исключительно с тем, что команда пытается играть в футбол, а не «паркует автобус» возле собственной штрафной. Разумеется, когда действуешь первым номером, просто не могут не возникать свободные зоны на своей половине. К слову, быстрые футболисты «Динамо» тоже могут пользоваться этим.

— Константин Кучаев здорово смотрелся на позиции Карраскаля в матчах с «Сочи» и «Химками». Кого выпустит Федотов в предстоящей встрече?

— Сделать выбор предстоит тренеру, ведь только он знает, в каком функциональном и психологическом состоянии находятся его подопечные и взвешивает все за и против. Но у Константина есть одно серьёзное преимущество перед Хорхе — работа без мяча. Как мы знаем, Кучаев — универсальный, более сбалансированный футболист и вынужденно закрывал даже фланг обороны. А потому для него не составляет проблем отработать в разрушении при потере, тогда как конкурент больше заточен на атаку. Безусловно, я очень рад за Константина. В прошлом сезоне ему даже пришлось уйти в аренду в «Рубин», но по возвращении он пригодился Федотову. Однако говорить о некоем возрождении преждевременно. Необходим больший отрезок времени. Пока он демонстрирует лишь проблески той игры, за которую его полюбили болельщики.

— В активе Фёдора Чалова в нынешнем сезоне уже восемь голов в 12 матчах. Можно ли сказать, что он показывает лучший футбол в карьере?

— Как известно, нападающих всегда оценивают не только по игре, но и по забитым мячам. Например, в сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. Если Фёдору удастся улучшить этот показатель, можно будет утверждать, что он совершил качественный скачок в развитии и серьёзно прогрессирует. Но он, безусловно, вернул уверенность в себе. Сильно помог ему и опыт выступлений в «Базеле».

— Какова заслуга главного тренера в том, что Фёдор вновь начал забивать?

— Она большая. Федотову удалось направить Чалова в правильное русло. Сейчас он демонстрирует отличный футбол, и к нему нет претензий ни по самоотдаче, ни по качеству игры, ни, что самое главное для форварда, по результативности.

— После паузы на матчи сборных Чалов забил три мяча в двух встречах. Мог ли его дополнительно разозлить тот факт, что его вызвали на игру России с Киргизией, но не дали ни минуты?

— Все честолюбивые спортсмены именно так подобные ситуации и воспринимают. Раньше Фёдора часто упрекали в том, что он слишком часто копается в себе, самокритичен. Это мешало ему раскрыться в полной мере. Однако Чалов — уже не подающий надежды мальчик, он серьёзно повзрослел. И это помогает ему отвечать на неприятные моменты голами, а не обижаться и замыкаться. Таким образом он даёт Валерию Карпину повод пересмотреть отношение к себе.

— ЦСКА остаётся ближайшим преследователем «Зенита» в РПЛ. Армейцы способны составить конкуренцию петербуржцам?

— Если те снизят темп набора очков, шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всё же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту».

— «Динамо» многие критикуют за отсутствие результата и не самую яркую игру. Но стоит ли предъявлять претензии Славише Йокановичу с учётом того, сколько лидеров покинули команду?

— Уход ряда ведущих легионеров, безусловно, существенно снизил потенциал коллектива, но всё-таки имеющихся в распоряжении серба исполнителей достаточно для того, чтобы не занимать восьмое место в национальном первенстве. Поэтому спрос должен быть и с тренера. С учётом статуса и финансовых возможностей бело-голубых они способны решать совсем другие задачи. Также необходимо задать вопрос заместителю гендиректора клуба Желько Бувачу: зачем на место Сандро Шварца, проповедующего яркий атакующий футбол взяли специалиста, ставящего диаметрально противоположную игру. Пока мы можем только строить догадки.

— Не кажется ли вам, что футболисты после двух сезонов под руководством Шварца сами не в восторге от такой тактики?

— Если результаты оставляют желать лучшего, значит, внутри коллектива действительно есть проблема, которую необходимо решать совместно. И это касается не только тренеров, но и их подопечных. На мой взгляд, после ухода Себастьяна Шиманьски и других «Динамо» ощутимо не хватает лидера. Это очевидно и бросается в глаза. Фёдор Смолов? Он не лидер по натуре, а человек настроения. Он не способен повести за собой партнёров.

— К слову, Смолов не забивал в РПЛ с конца июля, но всё равно продолжает выходить на поле с первых минут. Чем объясняется такое доверие?

— Мне сложно комментировать подобные моменты. Корпоративная этика не позволяет бросать перчатку в сторону коллеги. Это внутреннее дело клуба. В стане бело-голубых должны разобраться, почему один футболист, почти не поражающий ворота соперников, постоянно попадает в основу, а, например, Константин Тюкавин, забивший в трёх матчах подряд — нет. Такое решение принял Йоканович. Что касается Смолова, все прекрасно знают: он сильно подвержен перепадам настроения. Чтобы он раскрылся, Фёдору необходимы особые условия и внимание наставника. По большому счёту он не боец, а потому неудивительно, что в сложной ситуации себя не проявляет.

— Арсен Захарян на старте сезона тоже не впечатляет. Согласны с тем, что он потерял мотивацию после сорвавшегося отъезда в Англию?

— К сожалению, проблески этой негативной тенденции прослеживались уже в прошлом. Арсен потихоньку начал снижать требования к себе. Он действовал не так ярко, как полтора года назад, когда ворвался в основу «Динамо» и влюбил в себя болельщиков. Причина кроется в ментальности российских футболистов. Увы, мы не являемся профессионалами. И большая часть, добившись локальных результатов, успокаивается. Можно ли сказать, что Захарян не прошёл испытание медными трубами и большими деньгами? Да.

— Как спасти игрока в такой ситуации?

— У каждого футболиста есть окружение, которое влияет на него больше, чем главный тренер. И именно оно должно сейчас сделать всё, чтобы мы не потеряли Арсена как большого мастера. Ему очень важно не останавливаться в развитии и продолжать прогрессировать.

— Бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин считает, что сдали и другие молодые футболисты «Динамо».

— Сложно обобщать, поскольку каждый случай индивидуален, но их роста мы точно не наблюдаем. Здесь обратно возвращаемся к проблеме наших ребят: получив хорошую зарплату, они зачастую резко снижают требования к себе. И ранний отъезд в Европу тут не спасёт. Надо просто оставаться профессионалами не на словах, а на деле. Нельзя опускать руки, если хочешь чего-то добиться.

— Зато они проявляют себя в общении с судьями. Регулярно срывается на них Захарян, а Денис Макаров получил два матча дисквалификации за предложение бригаде арбитров купить билеты в цирк. Позволительно ли такое поведение молодым?

— Конечно, это свидетельствует о расхлябанности. В команде просто нет костяка опытных футболистов, которые поставили бы их на место. Отсюда все проблемы. В составе должны присутствовать люди, не позволяющие молодёжи терять землю под ногами.

— Может ли осенний спад «Динамо» быть обусловлен активной трансферной кампанией в конце лета? Всё же новичкам требуется время на адаптацию.

— Это, несомненно, сказывается, но не является первопричиной неудач. Если тренерский штаб не устранит проблему с мотивацией молодых ребят, не найдёт с ними точек соприкосновения и не заставит их действовать с максимальной самоотдачей, никакие новобранцы не помогут. Ситуация только ухудшится. Как известно, выигрывает всегда команда, а проигрывает тренер. Поэтому могут быть приняты соответствующие кадровые выводы. Однако футболисты, на мой взгляд, тоже должны нести ответственность, ведь они выходят на поле.