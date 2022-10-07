Узнать больше

Кузнецов рассказал, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Динамо».
Кузнецов рассказал, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Считаю ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо». Сейчас команда Федотова показывает более содержательный футбол. Очевидно, что у «Динамо» проблемы с психологией, когда они ведут в счёте. Не понимаю, что происходит с командой», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб играет в интересный футбол.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча между армейцами и «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить