Кузнецов рассказал, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Динамо».

«Считаю ЦСКА фаворитом в матче с «Динамо». Сейчас команда Федотова показывает более содержательный футбол. Очевидно, что у «Динамо» проблемы с психологией, когда они ведут в счёте. Не понимаю, что происходит с командой», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейский клуб играет в интересный футбол.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнётся в 16:30. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча между армейцами и «Динамо».