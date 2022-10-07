Соломатин считает, что ЦСКА одержит уверенную победу над «Динамо»
- РИА Новости
«ЦСКА является фаворитом матча и победит «Динамо». Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативная игра. На фоне нестабильной формы динамовцев армейцы в атаке может доставить неудобства. У красно-синих в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».
Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.
Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».