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Соломатин считает, что ЦСКА одержит уверенную победу над «Динамо»

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Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 12‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и «Динамо».
Соломатин считает, что ЦСКА одержит уверенную победу над «Динамо»
  • РИА Новости

«ЦСКА является фаворитом матча и победит «Динамо». Что-то мне подсказывает, что завтра будет уверенная победа. Думаю, будет результативная игра. На фоне нестабильной формы динамовцев армейцы в атаке может доставить неудобства. У красно-синих в обороне есть проблемы, но своей атакой они будут иметь преимущество», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».

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