«Соперники сдаются ещё до игры»: Силкин — о превосходстве «Зенита», регрессе «Динамо» и проблемах Захаряна c мотивацией

Во многих матчах РПЛ соперники «Зенита» сдаются действующему чемпиону ещё до игры. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. Однако, по его мнению, короновать петербуржцев пока преждевременно. Также специалист посетовал на не самую яркую игру бело-голубых с приходом Славиши Йокановича, выразил мнение, что Арсен Захарян после неудавшегося трансфера в «Челси» сидит на чемоданах, и объяснил, в чём находит мотивацию для работы в России Сергей Семак.

— Незадолго до закрытия трансферного окна «Динамо» пополнил целый ряд новичков. Может ли их несыгранность пойти во вред команде в противостоянии с действующим чемпионом страны?

— Я так понимаю, приобретённые игроки должны быть лучше, чем ушедшие, и обязаны усилить команду. Их как раз и брали для того, чтобы закрыть дыры в составе и соперничать с таким соперником, как «Зенит». Как это у них получится, увидим. Не будешь же как-то отдельно наигрывать новичков. Славиша Йоканович правильно делает, что ставит их в состав. Пускай выходят на поле и притираются друг к другу.

— Насколько для москвичей критична потеря Матиаса Норманна с учётом того, что он пришёл только в начале сентября?

— Если футболист полностью собран и сконцентрирован, он никогда не получит травму. А норвежец, видимо, вернулся в Россию с мыслью, что на него тут будут молиться. Такое отношение к делу и привело к повреждению. С другой стороны, говорить о том, что без него «Динамо» будет тяжело, странно, учитывая, что он провёл за бело-голубых всего ничего. Чтобы можно было сделать о нём выводы, Матиасу следует получать намного больше практики и игрой доказать свою необходимость.

— А какие впечатления оставил у вас дебют Муми Нгамалё в матче с «Ахматом»? Всё-таки человек регулярно вызывается в сборную Камеруна и защищал цвета одной из сильнейших команд Швейцарии «Янг Бойз».

— Все они поиграли в Европе, только почему-то потом едут в Россию. Как раз противостояние с «Зенитом» и покажет, какого уровня этот спортсмен.

— Даниил Фомин и Арсен Захарян пока не выглядят лидерами в полной мере. Они действительно сбавили или это обманчивое ощущение из-за осторожного стиля наставника?

— Что касается Захаряна, у меня складывается впечатление, что он уже сидит на чемоданах. Фомин же, когда перешёл из «Уфы» в «Динамо», изо всех сил старался доказать свою состоятельность. Ему это удалось, но дальнейшего прогресса не последовало. В целом молодые футболисты москвичей сбавили к себе требования после удачного прошлого сезона. Вдобавок целый ряд лидеров уехал из страны. Чего в такой ситуации ждать от команды? Да, пришли новички, но им требуется время на адаптацию. Если мы возьмём «Зенит», то они не потеряли почти никого. Иностранцы бежали изо всех коллективов, но только не оттуда. Значит, постановка вопроса там совсем другая. В Санкт-Петербурге все приобретения работают на усиление. При этом клуб никого не отдаёт.

— По-вашему, Захарян после несостоявшегося перехода в «Челси» выкладывается не на 100%?

— Когда Арсен делал первые шаги, мы все были от него в восторге. Хороший необычный в игровом плане парень с высоким уровнем мастерства. А главное он трудился на всю катушку. Сейчас же он понимает, что стал футболистом, созрел. Понятное дело, ему хочется попробовать свои силы в АПЛ. Это абсолютно нормальное желание для любого тщеславного спортсмена. Захарян прекрасно понимает, что больным он «Челси» не нужен, а потому подсознательно бережётся. В его действиях нет былой концентрации.

— Можно ли ожидать, что в матче с превосходящим в классе оппонентом москвичи отдадут ему мяч и будут действовать строго от обороны?

— Сложно сказать. К сожалению, игра команды пока не впечатляет. При Сандро Шварце она демонстрировала атакующий футбол, а настроить его гораздо сложнее, чем «припарковать автобус» в собственной штрафной. Да, закрывшись в обороне, вышло обыграть «Спартак» в дерби, но красно-белые не реализовали моменты, а «Динамо» повезло с грубейшей ошибкой Наиля Умярова. Зато упустили победы в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Наверное, не совсем правильно говорить, что Йоканович сломал прежнюю игру, но даже по послематчевым интервью ребят чувствуется: они не в восторге от такой тактики. Они привыкли идти вперёд от первой и до последней минуты, а не забивать и отходить в оборону.

— Нет опасений, что быстрые техничные футболисты атакующей группы «Зенита» будут прежде всего пользоваться несыгранностью оппонентов в центре обороны? Роберто Фернандес и Николас Маричал пришли в команду совсем недавно, а Саба Сазонов только пробился в основу.

— Для того чтобы у «Динамо» не возникало проблем в этой зоне, необходимо завладеть серединой поля. В таком случае в обороне придётся полегче. Если же они её проиграют, ничего хорошего ждать не стоит. Но в целом Фернандес мне очень нравится. Видно, что это хороший защитник, в молодом возрасте обладающий определёнными качествами. Вдобавок он здорово смотрится «на втором этаже». На старте сезона они вместе с Лукой Гагнидзе здорово влились в состав бело-голубых. Грузин по манере игры вообще напоминает Луку Модрича. Такие приобретения команде по-настоящему необходимы, а остальные пускай доказывают.

— Константин Тюкавин набрал неплохую форму и отметился голами в трёх матчах РПЛ из последних четырёх. Но также возвратился в строй опытный Фёдор Смолов. Кому скорее отдаст предпочтение Йоканович?

— Вопрос надо задавать тренеру. Но, понятное дело, если человек регулярно забивает, на скамейку его не посадишь. Однако есть другой важный момент. В РПЛ нет форвардов, которые способны взять мяч и самостоятельно создавать моменты. Потому очень важны действия плеймейкеров, умеющих отдать последнюю передачу. Если во встрече с «Зенитом» у «Динамо» появятся такие исполнители, нападающим будет проще себя проявить. Посмотрим, потянет ли эту роль Захарян. В чемпионате России не хватает футболистов, каким был, например, Юрий Гаврилов. Пусть он не обладал высокой скоростью, зато имел такой интеллект, что мог найти тебя мячом в любой точке поля — ты только беги.

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— Однако Тюкавин, на первый взгляд, обрёл стабильность и начал регулярно поражать чужие ворота.

— Пока делать выводы преждевременно. О чём говорить, если он отличился всего трижды? Вот когда будет каждый сезон забивать по 20, тогда и похвалим. Константин — ещё молодой парень. Когда он начинал играть, его никто не знал. Тюкавин своей настырностью доказал, что способен выступать за «Динамо». Теперь защитники относятся к нему совершенно иначе и следят внимательнее. Плюс, как и в случае с Захаряном, наблюдаются проблемы с мотивацией. В первых матчах он горел желанием себя проявить, а сейчас чуть сбавил требования, и сразу стал заметен недостаток мастерства.

— Поражение от «Крыльев Советов» в Кубке страны способно негативно повлиять на «Зенит» или там этот матч забыли сразу же?

— Не бывает команд, которые не проигрывают. Уступили — и уступили. Если бы это были встречи на выбывание, тогда можно было бы делать выводы. А так у петербуржцев ещё полно возможностей выйти из группы. С другой стороны, данная неудача даст подопечным Сергея Семака повод переосмыслить свои действия. Она даже способна пойти им на пользу. Футболистам порой важно опуститься на землю.

— Не кажется ли вам, что в текущем сезоне запас прочности петербуржцев стал ещё больше, чем в предыдущих?

— Когда «Зенит» оторвётся от ближайшего преследователя на десять очков, тогда об этом можно будет говорить. Пока же сине-бело-голубые опережают ЦСКА всего на три. Ещё не сыграна даже половина чемпионата, и делать выводы однозначно рано. Всё может меняться от тура к туру. Стоит одной команде оступиться, и она тут же откатывается назад в таблице. Не бывает такого, чтобы коллектив прошёл сезон на одном дыхании. У всех имеют место функциональные ямы и спады.

— «Зенит» в РПЛ обыграл всех прямых конкурентов, а «Локомотиву» вовсе забил пять мячей. Как «Динамо» не повторить судьбу других грандов? Возможно, москвичам не следует излишне опасаться соперника?

— Выводы можно будет делать только после игры. Мы не знаем, какую установку дадут тренеры, как её выполнят подопечные. «Зенит», конечно, попытается диктовать условия, но всё зависит от того, кто кому навяжет свой футбол.

— Можно ли назвать «Зенит» единственной командой в чемпионате, у которой есть баланс между обороной и атакой?

— Скорее она просто укомплектована лучше, чем конкуренты по РПЛ. Повторюсь, петербуржцы как весной, так и летом сохранили всех легионеров. Посмотрите, сколько человек уехало из «Рубина» и «Краснодара». Это не могло не сказаться на результатах.

— При этом некоторые именитые новички оказываются практически невостребованы. Например, Зелимхан Бакаев провёл в текущем розыгрыше национального первенства всего 258 минут. Его переход в «Зенит» — ошибка?

— Россиянину не удаётся закрепиться в основе, так как Малком сильнее. И у Семака просто нет другого выбора, кроме как использовать его в качестве джокера. Конечно, странно, когда один из лидеров сборной оказывается в резерве, но бразилец — тоже, мягко говоря, неплохой футболист. Стоило ли Зелимхану уходить из «Спартака»? Этот вопрос следует адресовать ему. У него есть агент. По каким-то причинам они решили подписать соглашение с сине-бело-голубыми. Мы уже привыкли к тому, что клуб собирает всех, кто выглядит получше, и стремится не упустить талантливых исполнителей из России. В результате многие оседают там в запасе и не получают практики.

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— Пожалуй, единственная линия «Зенита», которая вызывает вопросы, — вратарская. На ваш взгляд, кто всё-таки является номером один — молодой Даниил Одоевский или опытный Михаил Кержаков?

— Помарки вратарей заметны, как ничьи другие. Если голкипер ошибся — это сразу гол, поскольку за ним никого нет. В пропущенных мячах следует винить не вратарей, а всю команду. Если полевые будут нормально играть в обороне и середине поля, соперник не сможет создать опасные моменты.

Я не считаю, что Кержаков и Одоевский — слабые. Я и Мишу знаю хорошо, и Даниил в столь юном возрасте не случайно появился в сильнейшей команде страны. Ребята конкурируют, а решать Сергею Богдановичу. Уверен, для Кержакова дополнительным стимулом станет дебютный вызов в сборную России в 35 лет. Такое событие окрыляет любого.

— Бразильцы «Зенита» пока выглядят вполне мотивированными, хотя коллектив не выступает в еврокубках. В этом велика заслуга Семака как грамотного психолога?

— Это заслуга всех, кто работает в клубе. Если люди выходят на поле, выкладываются и не валяют дурака, значит, с них есть серьёзный спрос. Они прекрасно понимают, для чего приехали в Россию. Не знаю, насколько хороший в «Зените» микроклимат, но то, что петербуржцы играют лучше остальных, — факт. Плюс нельзя забывать, что иностранцы выступают за коллектив не бесплатно, а получают хорошие зарплаты. И если у кого-то возникнут проблемы с мотивацией, на его место тут же возьмут другого.

— В чём заключается мотивация самого тренера в работе с «Зенитом»? На внутренней арене он уже выиграл всё, а в еврокубках петербуржцы играть пока не могут.

— Завоевать ещё больше чемпионств и Кубков страны. Поверьте, такое не приедается. Да, еврокубков нет, но что поделать? Мы живём в сложное время и ничего не в силах изменить. Значит, надо бороться за то, что рядом. Но, на мой взгляд, не каждый специалист справился бы с такой кучей звёзд. Любой талантливый игрок — по-своему особенный, с характером и норовом. И то, что они дают результат, свидетельствует: Семак находится на своём месте. Он, будучи футболистом, всегда оставался профессионалом и вырос в такого же тренера. А любой наставник в первую очередь обязан быть психологом.

— Матео Кассьерра по-прежнему не забил в РПЛ ни одного мяча. На ваш взгляд, колумбийцу пока не везёт или он не соответствует уровню коллектива?

— Все вливаются в новые команды по-разному. Кто-то проявляет себя моментально, другим требуется время. Многое зависит и от партнёров.

Уверен, в клубе десять раз подумали, прежде чем купить форварда у «Сочи». Всё-таки он пришёл не за три копейки. Это футболист хорошего уровня, просто нужно его правильно использовать. Он ещё покажет себя в Санкт-Петербурге. В стане южан под него была заточена вся игра, а в «Зените» он выходит на поле с такими мастерами, как Малком и Клаудиньо. И он должен конкурировать с ними. Но если Матео не начнёт поражать ворота соперников, осядет в запасе.

— Настолько мощный «Зенит», как в этом сезоне, был бы в состоянии побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— Для того чтобы добиваться результата в еврокубках, необходимо выступать в более сильном чемпионате. В Санкт-Петербурге собраны классные исполнители, но уровень РПЛ упал. И когда российские команды выходили на международную арену, они регулярно сталкивались с проблемами. Вспомните, сколько лет не удаётся выйти в плей-офф ЛЧ. Когда со страны снимут ограничения, разница в классе будет ещё больше бросаться в глаза. Думаю, если бы «Зенит» выступал в АПЛ, он занимал бы место во втором десятке, но не участвовал бы в проходных матчах. И уровень мастерства футболистов там бы рос. А в чемпионате России судьба встреч для петербуржцев зачастую решается до стартового свистка. Соперники их банально боятся и сдаются ещё до игры. Им и усилий прилагать не приходится.