«Регулярные жалобы — проявление слабости»: почему «Краснодару» следует перестать говорить о судействе

Экспертно-судейская комиссия не выявила ошибок у арбитра Сергея Иванова по итогам обращения футбольного клуба «Краснодар». ЭСК постановила, что он принял верные решения во всех спорных эпизодах матча 9-го тура РПЛ. Помимо этого, КДК дисквалифицировал нападающего Джона Кордобу за нецензурную брань на испанском в адрес рефери, чем остался недоволен генеральный директор клуба Владимир Хашиг. По мнению Игоря Колыванова, постоянные жалобы южан на судейство являются проявлением слабости, в то время как Борис Игнатьев уверен, что таким образом клуб пытается не дать себя в обиду.

«Мы считаем это доносительством»

Последняя неделя получилась крайне непростой для «Краснодара». Сначала команда уступила с разгромным счётом ЦСКА в РПЛ, затем в серии пенальти проиграла «Локомотиву» в Кубке России. Наконец, не менее болезненное поражение клуб потерпел в Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, куда обратился по итогам матча с армейцами.

Южане остались недовольны назначением всех трёх пенальти в свои ворота, неназначением одиннадцатиметрового в их пользу, а также решением арбитра Сергея Иванова засчитать гол Фёдора Чалова с «точки» на седьмой добавленной к первому тайму минуте. Однако все вердикты рефери были признаны верными.

Так, в эпизоде с первым пенальти установлено, что Матвей Сафонов действительно сбил с ног Чалова и коллеги на VAR правильно подсказали Иванову посмотреть повтор. В моменте со вторым одиннадцатиметровым Олакунле Олусегун допустил фол по неосторожности на Хорхе Карраскале. Не нашли в комиссии ошибок и в постановлении судьи перебить третий пенальти ЦСКА.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный вердикт судьи был основан на чётком следовании тексту правил игры и протоколу VAR, так как при выполнении 11-метрового партнёр бьющего игрока №22 Милан Гайич, войдя в штрафную площадь до удара, извлекает из этого преимущество, забив после отскока мяча от вратаря соперников. При этом игрок, выполнявший 11-метровый, и вратарь правил не нарушали», — отметили в ЭСК РФС.

Комиссия не увидела нарушения правил и в действиях Виктора Мендеса, когда он незадолго до перерыва шипами ударил по ноге Алексея Ионова. По мнению экспертов, имел место контакт по инерции, и оба футболиста действовали без нарочитой грубости.

Но беда для клуба не пришла одна. Попутно Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего Джона Кордобу на два матча. Причиной послужила его ругань в адрес судей на испанском языке в перерыве встречи с ЦСКА. Произошедшее попало в объектив камеры телеканала «Матч ТВ».

«Слова Кордобы попали к нам из ленты новостей — вместе с видео. Во время подготовки я разговаривал с корреспондентом Алексеем Ковалёвым, который снял его. Просил подтвердить подлинность документа. Также был проинформирован и департамент судейства РФС. Плюс мы чётко понимали, что не будем основываться на переводе «Матч ТВ», и нужен был дипломированный специалист по испанскому языку... Кордоба подтвердил правильность перевода», — объяснил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В ответ генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил о бойкоте телеканала.

«Конкурировать с московскими клубами тяжело»

При этом сразу после матча с ЦСКА функционер отметился куда более жёсткими заявлениями. Например, он обратил внимание болельщиков на чрезмерно высокие коэффициенты на победу южан — в районе 7,5. Якобы, с этим оказалось связано неоднозначное судейство Иванова. Хашиг даже пообещал привлечь к расследованию правоохранительные органы.

«Мы чётко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается со столичными клубами, очень часто появляются нефутбольные факторы, влияющие на результат», — посетовал генеральный директор.

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К сожалению, регулярные жалобы на судейство становятся фирменным знаком команды, хотя она демонстрирует неплохие результаты и снова борется за медали чемпионата России. Даже после поражения в матче с «Локомотивом» главный тренер Александр Сторожук остался недоволен показанной Егору Сорокину жёлтой карточкой и подчеркнул, что работа арбитра его удивила.

Регулярно разгораются и по-настоящему крупные скандалы. Так, предыдущий произошёл уже во втором туре, после домашнего разгрома от другого столичного гранда — «Спартака». Тогда клуб также остался крайне недоволен действиями Кирилла Левникова и обратился в ЭСК РФС.

Не сдержал эмоций даже обычно корректный президент коллектива Сергей Галицкий. После матча он вошёл в судейскую, что строго запрещено регламентом, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Что же касается заседания ЭСК, эксперты признали ошибочным только одно решение арбитра. По их мнению, на 32-й минуте ему следовало показать второй «горчичник» Александру Соболеву за удар соперника локтем в лицо. А вот гол Романа Зобнина и удаление Александра Черникова вопросов у них не вызвали.

При этом рефери порой допускали ошибки и в пользу «Краснодара». Наиболее показательной в этом плане получилась игра третьего тура с «Уралом». Тогда Владимир Москалёв назначил два довольно спорных пенальти в ворота аутсайдера и не стал аналогичным образом наказывать подопечных Сторожука за падение в чужой штрафной Олега Шатова.

Однако в клубе продолжают придерживаться точки зрения, что судьи в матчах с участием «Краснодара» и других топ-клубов ведут себя по-разному. Об этом неоднократно говорил даже Галицкий. Так, в прошлом году он посетовал, что во время матчей грандов из Москвы и Санкт-Петербурга на арбитров оказывается несравнимо большее давление, и они боятся допустить ошибку не в их пользу.

«Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй судья лишний раз неправильно отсвистеть матч «Спартака» — он сразу отправится в ад. А ошибся против «Краснодара»… А потом статьи про семь спорных эпизодов? Было, да. Но потом мы на это плюнули. Мы даже первыми купили VAR, но и с ним у нас умудряются отменять голы. Мы знали, куда шли и для чего. Главное, что мы в футболе, что каждый день у нас есть ожидание игры в субботу или воскресенье», — подчеркнул он.

«Не могу сказать, что «Краснодар» в текущем сезоне засуживают»

Любопытно, что мнения экспертов RT по данной теме разделились. Так, известный тренер Игорь Колыванов выразил уверенность, что арбитры допускают ошибки в пользу всех команд, а об «убийстве» южан не может идти и речи.

«На судейство жалуется не только «Краснодар». Когда одной из команд не нравится работа рефери, разумеется, высказывается недовольство. Проблемы всегда есть и были, и не только у южан. Видимо, их задевает, что какие-то решения были приняты неправильно. Поэтому клуб делает всё от себя зависящее, чтобы выступить против произвола. Поверьте мне, ошибки допускают все. Есть компетентные органы, которые разбирают все спорные эпизоды. Но я не могу сказать, что конкретно «Краснодар» в текущем сезоне засуживают. Понятное дело, в каждой команде хотят, чтобы против них совершали как можно меньше помарок. Но еженедельно появляются новые поводы для недовольства», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что, регулярно пеняя на рефери, клуб выставляет себя не в лучшем свете, хотя команда показывает хорошую игру и даёт результат.

«Были конкретные моменты. Их разобрали. По итогам того же матча с ЦСКА выяснилось, что Сергей Иванов сделал всё абсолютно правильно. Регулярно говорить о судьях — проявлять слабость. Тем более южане не так плохо проводят чемпионат. Дай бог, чтобы арбитры ещё и достойно обслуживали их матчи», — добавил Колыванов.

А вот бывший наставник сборной России Борис Игнатьев, напротив, считает, что «Краснодар» поступает верно, когда привлекает внимание к помаркам судей. По его словам, компетентные органы обязаны изучать все спорные эпизоды, что и было сделано после противостояния с ЦСКА.

«Это нормальная ситуация, поскольку мы знаем: в нашем судейском корпусе далеко не всё благополучно. Люди реально совершают ошибки. Это жизнь, но они влияют на клубы. Тренеры банально теряют работу после поражений. А ведь идёт борьба за существование. За тем же «Краснодаром» стоит огромная армия болельщиков. Клуб тратит большие деньги на развитие и имеет право возмущаться, раз у других не хватает смелости», — отметил специалист.

Он также посоветовал представителям команд собраться за круглым столом вместе с рефери, чтобы разобрать все взаимные претензии и в том числе окончательно определить, можно ли публично критиковать работу арбитров.

«Важно наладить систему, а не сетовать на то, что страдают все. Нам-то что от этого? Нужно, чтобы зрители не отвлекались на людей со свистком, а смотрели футбол и получали удовольствие. Для чего придумали VAR? По идее, он должен был помочь арбитрам, но я не вижу от него пользы. Система только запутала специалистов. Не понятно, где пенальти, а где нет, где удаление, а где только жёлтая карточка. В Лиге чемпионов принимают одни решения, а в РПЛ в аналогичных эпизодах — абсолютно другие», — добавил Игнатьев.