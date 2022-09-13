Sport24: ЭСК признала верными все решения арбитра Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными решения главного арбитра Сергея Иванова в матче девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

Краснодарский клуб просил проверить назначенные в их ворота пенальти на 26-й и 45+4 минутах, непоставленный 11-метровый удар в ворота армейцев на 45+1 минуте и эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

ЭСК РФС признала решения арбитра Сергея Иванова верными, сообщает Sport24.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что серб Милорад Мажич вошёл в состав ЭСК при президенте РФС.