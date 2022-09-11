РФС не будет принимать экстренных мер по работе судей на матче ЦСКА — «Краснодар»
- РИА Новости
«Экстренных мер в части оценки работы арбитров данной встречи принято не будет», — цитирует представителя пресс-службы РФС ТАСС.
Уточняется, что работа арбитров в матче ЦСКА — «Краснодар», как и судейство всех иных встреч РПЛ, оценивается департаментами судейства и инспектирования РФС в рамках существующих процедур: в случае обращения клубов эпизоды будут вынесены на рассмотрение экспертно-судейской комиссии.
Генеральный директор «Краснодара» Хашиг 11 сентября заявил, что в «Краснодаре» будут настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча с ЦСКА и ошибок судьи Сергея Иванова.
В матче девятого тура Российской премьер-лиги армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1.
Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.