Хавбек ЦСКА Медина: не учу русский язык, для меня он слишком сложный

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.

«Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимаем, но учиться русскому — безумно сложно», — цитирует Медину Sport24.

25-летний футболист известен по выступлениям за парагвайский «Либертад» и американский «Нью-Йорк Сити». Состав ЦСКА он пополнил зимой 2022 года. В сезоне-2022/23 он провёл девять матчей за красно-синих, забил пять мячей и отличился четырьмя результативными передачами.

Ранее Медина высказался о возможном соперничестве с санкт-петербургским «Зенитом» за звание чемпиона России по футболу.