Серб Мажич вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии при РФС

В Российском футбольном союзе сообщили, что серб Милорад Мажич вошёл в состав Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС.

49-летний рефери стал девятым членом действующего состава ЭСК, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что, помимо Мажича, в состав комиссии входят Сергей Зуев, Александр Гвардис, Николай Иванов, Равшан Ирматов, Сергей Фурса, Николай Левников, Эдуард Малый.

Мажич имеет опыт работы на двух чемпионатах мира. Он также был главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА и финала Лиги чемпионов.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис оценил судейство в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Торпедо» и «Ростовом».