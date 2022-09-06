Канчельскис назвал безобразным судейство в матче «Торпедо» — «Ростов»
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«Перебивали бы до забитого. Придумали тоже. Везде прыгают, везде делают шаг, а здесь они увидели. Он в центр поля выбежал? Все вратари делают шаг. Судейство безобразное. Как VAR начал заниматься этой ерундой, так все судьи стали перепуганы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».
Он также заявил, что заставлять перебивать пенальти три раза — это уже слишком безобразно и подозрительно. По его словам, в России есть Экспертно-судейская комиссия (ЭСК), которая должна с этим разбираться.
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Судья Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, который отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.
«Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» идёт на 15-й строчке (одно).
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил игру Бабурина в матче против «Ростова» в рамках восьмого тура РПЛ.