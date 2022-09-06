Кафанов похвалил голкипера «Торпедо» Бабурина за игру против «Ростова»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил игру голкипера «Торпедо» Егора Бабурина в матче против «Ростова» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сильно ли повлияет на голкипера «Торпедо» момент с пенальти? Он парень крепкий, не повлияет. Конечно, выдержит. Сегодня он был просто умничка, так и напишите. Сам эпизод со скамейки не видел», — цитирует ТАСС Кафанова.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Судья Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, который отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» идёт на 15-й строчке (одно).

Ранее в «Ростове» высказались о ситуации с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо».