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Кафанов похвалил голкипера «Торпедо» Бабурина за игру против «Ростова»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил игру голкипера «Торпедо» Егора Бабурина в матче против «Ростова» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кафанов похвалил голкипера «Торпедо» Бабурина за игру против «Ростова»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Сильно ли повлияет на голкипера «Торпедо» момент с пенальти? Он парень крепкий, не повлияет. Конечно, выдержит. Сегодня он был просто умничка, так и напишите. Сам эпизод со скамейки не видел», — цитирует ТАСС Кафанова.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. Судья Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, который отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» идёт на 15-й строчке (одно).

Ранее в «Ростове» высказались о ситуации с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо».

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