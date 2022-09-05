В «Ростове» высказались о ситуации с тройным пробитием пенальти в матче с «Торпедо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал ситуацию с тройным пробитием пенальти в ворота «Торпедо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжёлый матч, боевая игра. Надо ли было перебивать пенальти? У меня в ложе был телевизор, там Егор с ленточки вышел. Как мне кажется, это очевидно. 16 очков лучше, чем 15», — цитирует Рыскина «Чемпионат».

Гол в ворота столичного клуба забил защитник «Ростова» Максим Осипенко в добавленное ко второму тайму время, главный арбитр встречи Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, который отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.

«Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» — на 15-й строчке (одно).

Ранее главный тренер столичного «Торпедо» Николай Савичев заявил, что клуб подаст жалобу на судейство в матче с «Ростовом».