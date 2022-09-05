«Торпедо» подаст жалобу на судейство в матче с «Ростовом»
«Сейчас заходило руководство в раздевалку, говорило тёплые слова ребятам. Не зря команда получает девять жёлтых карточек. Это говорит о том, что судейство сегодня было на низком уровне. Эмоции перехлёстывают. Руководство решило писать жалобу», — цитирует Савичева «Спорт-Экспресс».
Гол в ворота столичного клуба забил защитник «Ростова» Максим Осипенко в добавленное ко второму тайму время. Главный арбитр встречи Ян Бобровский дважды просил перебить пенальти, которое отбивал вратарь «Торпедо» Егор Бабурин.
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0. «Ростов» занимает пятое место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Торпедо» идёт на 15-й строчке (одно).
Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем норвежского полузащитника команды Матиаса Норманна.