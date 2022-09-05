В «Ростове» сообщили о скором переходе Норманна в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о будущем норвежского полузащитника команды Матиаса Норманна.

«Норманн завершает свой юридический переход в «Динамо». Это будет аренда», — цитирует Рыскина Sport24.

3 сентября стало известно, что норвежский футболист прошёл медосмотр у бело-голубых.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее журналист издания NRK Ян Петтер Сальдведт заявил, что переход Норманна в «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии.