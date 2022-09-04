Журналист NRK: переход Норманна в «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии

Журналист издания NRK Ян Петтер Сальдведт высказался о возможном переходе полузащитника Матиаса Норманна из «Ростова» в «Динамо».

«Возможный переход Матиаса Норманна в московское «Динамо» вызывает большие споры в Норвегии. Спорт и политику нельзя разделять, и сейчас, в такое время, это стало ещё более очевидно. Российская политика во многом повлияла на мир спорта, а потому такое решение Матиаса Норманна очень неожиданно и, вероятно, повлияет на его будущее в сборной Норвегии», — цитирует журналиста Sport24.

По его словам, будущее футболиста в сборной страны остаётся в руках президента Норвежской футбольной федерации. Он также отметил, что хавбека может ждать та же учесть, что и шведских хоккеистов, которые приняли решение остаться играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

3 сентября стало известно, что норвежский футболист прошёл медосмотр у бело-голубых.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее Имад Эль Хаммичи, агент Норманна, прокомментировал фото игрока в футболке «Динамо».