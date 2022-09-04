Агент Норманна заявил, что переход футболиста в «Динамо» ещё не решен
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- © Pete Norton
«Переход состоится? Нет, ещё ничего не решено. Этот человек мог отфотошопить фотографию», — цитирует Хаммичи «Спорт-Экспресс».
3 сентября стало известно, что норвежский футболист прошёл медосмотр у бело-голубых.
Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».
Ранее в «Динамо» отреагировали на информацию о возможном подписании контракта с Норманном.