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В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном подписании контракта с Норманном

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании контракта с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.
В «Динамо» отреагировали на информацию о возможном подписании контракта с Норманном
  • Gettyimages.ru

«Норманн игрок «Динамо»? Нет, нельзя сказать. Когда объявим, тогда можно будет делать заявления. Пока заявлений нет», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

3 сентября стало известно, что норвежский футболист прошёл медосмотр у бело-голубых.

Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее Норманн рассказал, почему решил вернуться в Россию.

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