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Норманн: за свою карьеру я научился не смешивать спорт и политику

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Хавбек «Ростова» норвежец Матиас Норманн рассказал, почему решил вернуться в Россию.
Норманн: за свою карьеру я научился не смешивать спорт и политику
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день это лучшая спортивная возможность, которая у меня есть. Поэтому мы остановились на этом предложении. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть в футбол!» — приводит слова Норманна TV-2.

Он также заявил, что не хочет продолжать карьеру в «Ростове» из-за близкого расположения города к границе с Украиной. По его словам, в Москве он бы чувствовал себя в безопасности, а также в столице более большой клуб.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее сообщалось, что Норманн может остаться в РПЛ.

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