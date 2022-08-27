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СЭ: за Норманна могут побороться «Локомотив» и «Динамо»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
СЭ: за Норманна могут побороться «Локомотив» и «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

По информации «Спорт-Экспресс», за футболиста ведут борьбу «Локомотив» и «Динамо», а также бельгийский «Андерлехт».

Напомним, что Норманн перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В минувшем сезоне норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее трансфер полузащитника Норманна в «Лечче» сорвался из-за проблем с регистрацией футболиста.

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