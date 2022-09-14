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Сафонов — о поражении «Краснодара» в матче с «Локомотивом»: получены негативные эмоции

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение краснодарского клуба в матче Кубка России с «Локомотивом».
Сафонов — о поражении «Краснодара» в матче с «Локомотивом»: получены негативные эмоции

«Любое поражение расстраивает. Получены негативные эмоции. Неприятно», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

«Быки» по пенальти уступили «Локомотиву» со счётом 2:3 в матче второго тура группового этапа КР. «Краснодар» с четырьмя очками занимает второе место в группе А, московская команда (два очка) — третье.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча группового этапа Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».

 

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