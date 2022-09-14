Сафонов — о поражении «Краснодара» в матче с «Локомотивом»: получены негативные эмоции
«Любое поражение расстраивает. Получены негативные эмоции. Неприятно», — цитирует Сафонова «Чемпионат».
«Быки» по пенальти уступили «Локомотиву» со счётом 2:3 в матче второго тура группового этапа КР. «Краснодар» с четырьмя очками занимает второе место в группе А, московская команда (два очка) — третье.
Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча группового этапа Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».