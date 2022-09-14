Сторожук: игроки «Краснодара» были слишком скованны при пробитии пенальти

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча группового этапа Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Пенальти — кому-то везёт, а кому-то нет. Не знаю, как комментировать, когда проигрываешь в серии 11-метровых. Хочется поддержать ребят, но, честно говоря, они пробили свои удары не лучшим образом», — цитирует Сторожука «Спорт-Экспресс».

По его мнению, чувствовалась закрепощённость при исполнении футболистами «Краснодара» пенальти. Сторожук подчеркнул, что на тренировках он подобного не наблюдал.

«Любые мастера, даже в Лиге чемпионов, не забивали. Все придёт — и опыт, и раскрепощённость», — заключил он.

«Быки» по пенальти уступили «Локомотиву» со счётом 2:3 в матче второго тура группового этапа КР. «Краснодар» (четыре) занимает второе место в группе А, московская команда (два очка) — третье.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что победа над «Краснодаром» придаст «Локо» уверенности перед игрой со «Спартаком».