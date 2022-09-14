Булыкин: победа над «Краснодаром» придаст «Локо» уверенности перед игрой со «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу столичной команды над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

«Надеемся, это придаст уверенности и позитива ребятам. Могут хорошо настроиться на следующую игру и одержать победу», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Экс-форвард сборной России уверен: чтобы выйти из кризиса, в котором сейчас находится «Локомотив», необходимо одерживать победы.

«Сам факт набора трёх очков придаст уверенности перед «Спартаком», — заключил Булыкин.

Красно-зелёные обыграли по пенальти «Краснодар» со счётом 3:2.

«Локомотив» 18 сентября сыграет в гостях со «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.

Железнодорожники (девять очков) занимают 11-е место в турнирной таблице. Красно-белые (16) располагаются на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу.







































