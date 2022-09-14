Команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу

Команда блогеров «Амкал» не смогла преодолеть барьер 1/64 финала плей-офф Кубка России по футболу.

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» со счётом 3:2.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличился Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Антона Карпова (82-я).

В КР впервые принимают участие клуб Медийной футбольной лиги. 2DROTS потерпел поражение от «Текстильщика» на стадии 1/128.

Матчи 1/32 пройдут 5 октября.

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.