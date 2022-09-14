военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу

Короткая ссылка
Команда блогеров «Амкал» не смогла преодолеть барьер 1/64 финала плей-офф Кубка России по футболу.
Команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» со счётом 3:2.

В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличился Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).

Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Антона Карпова (82-я).

В КР впервые принимают участие клуб Медийной футбольной лиги. 2DROTS  потерпел поражение от «Текстильщика» на стадии 1/128.  

Матчи 1/32 пройдут 5 октября.

Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить