Команда блогеров «Амкал» уступила «Звезде» по пенальти и выбыла из КР по футболу
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Московский любительский клуб потерпел поражение в Санкт-Петербурге от «Звезды» со счётом 3:2.
В составе петербургской команды мячи забили Никита Першин (24-я минута), Дмитрий Великородный (45-я). У «Амкала» отличился Сергей Киряков (15-я), Виктор Блатов (88-я).
Столичная команда в конце второго тайма осталась в меньшинстве после удаления Антона Карпова (82-я).
В КР впервые принимают участие клуб Медийной футбольной лиги. 2DROTS потерпел поражение от «Текстильщика» на стадии 1/128.
Матчи 1/32 пройдут 5 октября.
Ранее тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.