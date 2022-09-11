Гендиректор «Краснодара» допустил обращение в правоохранительные органы после игры с ЦСКА

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что руководство клуба будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров на результат матча девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, привлечём для данного расследования правоохранительные органы», — цитирует Хашига ТАСС.

По его словам, коэффициент на победу «Краснодара» составлял 7,5. При этом за день ставки на победу ЦСКА в матче упали.

«Поняли сразу, что игра будет непростой. И игра это подтвердила. Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента трактует диаметрально противоположным образом», — сказал Хашиг.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.